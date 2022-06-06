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США озвучили цель совместных с Южной Кореей запусков ракет

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Фото: TASS/Zuma
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Целью ракетных пусков США и Южной Кореи была демонстрация готовности к совместному реагированию на кризисные ситуации, заявили в воскресенье, 5 июня, в Индо-Тихоокеанском командовании Вооруженных сил США (USPACOM)

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«Чтобы продемонстрировать способность объединенных сил США и Республики Корея быстро реагировать на кризисные события, вооруженные силы США и Республики Корея провели совместные учения с боевой стрельбой. В этих учениях использовалась одна ракета армии США и семь ракет РК (Республики Корея — Ред.). Ракеты были выпущены с северо-востока Южной Кореи в сторону Японского моря после соответствующих уведомлений для обеспечения безопасности на море и в воздухе», — говорится в документе.

Как отмечается в заявлении, Вашингтон и Сеул по-прежнему выступают за «мир и процветание» на Корейском полуострове и во всем Индо-Тихоокеанском регионе. Подчеркивается, что приверженность Соединенных Штатов защите РК остается «непреклонной».

6 июня США и Южная Корея провели тестовые ракетные пуски в качестве ответа на запуск баллистических ракет Северной Кореей. В частности, были запущены восемь комбинированных снарядов малой дальности класса «земля-земля» ATACMS с американской стороны, и баллистические ракеты малой дальности SRMB — с южнокорейской.

Испытания стали ответной реакцией государств на запуск КНДР восьми баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, который был осуществлен днем ранее, 5 июня. Это уже 18-е ракетное испытание Пхеньяна с начала года. Японское министерство обороны объявило о пуске ракеты с территории КНДР в 9:14 по местному времени (3:14 мск), после чего в японском правительстве было созвано экстренное совещание для сбора информации и подтверждения ущерба. Япония выразила Северной Корее официальный протест в связи с запуском ракет.

Индо-тихоокеанское командование Вооруженных сил США в тот же день объявило о том, что ракетные пуски со стороны КНДР не представляют угрозы США и их союзникам на Дальнем Востоке.

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