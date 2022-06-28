Южная Корея начала военные учения из-за испытаний ядерного оружия КНДР

В понедельник, 27 июня, военные Южной Кореи начали полевые учения из-за возможных испытаний Северной Кореей ядерного оружия. Об этом сообщает агентство Yonhap News.

«Сеул стремится повысить свою военную готовность на фоне растущей обеспокоенности из-за возможности проведения Пхеньяном ядерных испытаний», — пишет издание.

Пятидневные учения организованы с участием армии, ВВС и флота. Военные также отрабатывают инструкцию по оказанию своевременной поддержки в случае проблем с логистикой на поле боя. Учения проходят вдоль западного побережья страны.

«Учения направлены на преодоление ситуации, при которой логистические линии ограничены для боевых подразделений и оказание им своевременной поддержки», — говорится в публикации.

Как стало известно 24 июня, лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил о необходимости наращивания оборонного потенциала страны, чтобы противостоять вмешательству извне.

Ранее, 5 июня, вооруженные силы США и Южной Кореи провели совместные учения с боевой стрельбой, используя ракеты. Военные запустили оружие в сторону Японского моря. В свою очередь Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США отметили, что Вашингтон и Сеул выступают за «мир и процветание» на Корейском полуострове и во всем Индо-Тихоокеанском регионе.

В этот же день КНДР выпустила восемь баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря, вследствие пуска японская сторона выразила Северной Корее официальный протест. Всего Северная Корея в 2022 году выпустила 18 ракет.