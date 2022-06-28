Реклама
Прямой эфир
Политика
В Совбезе пообещали ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Мир
Захарова назвала ситуацию на Украине результатом политики Запада
Мир
В ЛНР заявили о планах возобновления работы завода «Азот» в Северодонецке
Мир
Американский политик Габбард призвала Киев к переговорам с Москвой
Мир
Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН
Мир
Источник сообщил о массированном обстреле Лисичанска
Армия
Минобороны РФ предупредило о возможной провокации Киева на Криворожской ТЭС
Мир
Шольц заявил о невозможности возврата к прежним отношениям между Россией и ФРГ
Мир
Захарова подтвердила подачу заявок в БРИКС Ираном и Аргентиной
Мир
Харрис привела к присяге нового американского посла на Украине
Мир
Полянский назвал пожар в Кременчуге «провокацией в стиле Бучи»

Южная Корея начала военные учения из-за испытаний ядерного оружия КНДР

0
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Ryu Seung-Il
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В понедельник, 27 июня, военные Южной Кореи начали полевые учения из-за возможных испытаний Северной Кореей ядерного оружия. Об этом сообщает агентство Yonhap News.

Распускались: что меняет испытание КНДР межконтинентальной ракеты
При штатном сценарии она могла бы достигнуть Восточного побережья США

«Сеул стремится повысить свою военную готовность на фоне растущей обеспокоенности из-за возможности проведения Пхеньяном ядерных испытаний», — пишет издание.

Пятидневные учения организованы с участием армии, ВВС и флота. Военные также отрабатывают инструкцию по оказанию своевременной поддержки в случае проблем с логистикой на поле боя. Учения проходят вдоль западного побережья страны.

«Учения направлены на преодоление ситуации, при которой логистические линии ограничены для боевых подразделений и оказание им своевременной поддержки», — говорится в публикации.

Как стало известно 24 июня, лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил о необходимости наращивания оборонного потенциала страны, чтобы противостоять вмешательству извне.

Ранее, 5 июня, вооруженные силы США и Южной Кореи провели совместные учения с боевой стрельбой, используя ракеты. Военные запустили оружие в сторону Японского моря. В свою очередь Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США отметили, что Вашингтон и Сеул выступают за «мир и процветание» на Корейском полуострове и во всем Индо-Тихоокеанском регионе.

В этот же день КНДР выпустила восемь баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря, вследствие пуска японская сторона выразила Северной Корее официальный протест. Всего Северная Корея в 2022 году выпустила 18 ракет.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022