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В Швеции заявили о достижении пика риска применения ядерного оружия

СИПРИ: риск применения ядерного оружия достиг пика со времен холодной войны
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Фото: TASS/EPA/KCNA
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На сегодняшний день риск реального применения ядерного оружия находится на наивысшем уровне со времен окончания холодной войны. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 13 июня, докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

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«Риск применения ядерного оружия сейчас находится на самом высоком уровне со времен пика холодной войны», — следует из текста.

Эксперты уверены, все державы «ядерного клуба» (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР) намерены увеличить число боеголовок в ближайшие годы, если напряжение между мировыми державами не будет урегулировано.

При этом, по данным отчета, за последние несколько лет отношения между лидерами ухудшились до предельной отметки.

Кроме того, упоминается в докладе, постоянные члены Совета Безопасности ООН не присоединились к Договору о запрещении ядерного оружия, а ядерная сделка с Ираном так и не согласована участниками.

Эксперты СИПРИ заключают, что с учетом наблюдаемых изменений в военных стратегиях ведущих глобальных держав и стагнации дипломатических усилий по разоружению в мире скоро будет зафиксировано фактическое увеличение ядерных арсеналов, впервые со времен холодной войны.

6 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле придерживаются точки зрения американской стороны о невозможности возобновления переговоров РФ и США по ядерным вооружениям в текущих условиях.

В тот же день американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что вопрос о ядерных вооружениях является одним из самых значительных в отношениях между Россией и США. Однако возобновление переговоров России и США по ядерным вооружениям, по его словам, маловероятно в нынешних условиях.

В конце мая американский президент Джо Байден на страницах газеты The New York Times отметил, что многие люди во всем мире обеспокоены риском применения ядерного оружия. В то же время он добавил, что США не видят признаков, подтверждающих намерения России использовать ядерное вооружение.

19 мая официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала о провалившихся попытках СМИ приписать министру иностранных дел Сергею Лаврову угрозы о применении ядерного вооружения на Украине и в Донбассе, напомнив, что принципиальной позицией России является недопустимость ядерной войны.

До этого, 11 мая, на слушаниях в палате представителей глава Пентагона Ллойд Остин оценил потенциальную ядерную угрозу со стороны РФ. В настоящем и будущем ядерный арсенал, который имеется у России, представляет серьезные сложности для США, сказал он.

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