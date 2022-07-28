Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР к военным столкновениям с США

Северная Корея готова к военным столкновениям с США. Такое заявление 28 июля сделал председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын.

«Я еще раз даю понять, что Северная Корея полностью готова к любой военной конфронтации с США», — приводит слова северокорейского лидера агентство Reuters.

Кроме того, он осудил администрацию президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и подчеркнул, что любые попытки нанести удар по территории Северной Кореи будут встречены суровым ответом и «уничтожением».

26 июля аналитик Сергей Кондратьев оценил ядерную опасность КНДР как низкую. Несмотря на успехи в области ракетостроения, у Пхеньяна по-прежнему есть проблемы с разработкой систем доставки ядерного оружия. Немаловажно и то, что Северная Корея не заинтересована в открытом конфликте с другими странами, подчеркнул Кондратьев.

3 июля Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало заявление МИД КНДР, в котором оно обвинило США в милитаризации Европы и превращении Азии в регион НАТО. В северокорейском внешнеполитическом ведомстве считают, что Америка хочет установить военное господство «не только над Азаитско-Тихоокеанским регионом, включая Корейский полуостров, но и во всем мире».

8 июня заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева отметила рост напряженности на Корейском полуострове. Причиной ситуации Евстигнеева назвала отсутствие прогресса в деле урегулирования противоречий в регионе политическим путем. Кроме того, добавляет дипломат, США намеренно игнорируют призывы Пхеньяна прекратить враждебную деятельность против них и устраняют любые возможности для налаживания диалога.