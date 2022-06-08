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Зампостпреда РФ при ООН отметила рост напряженности на Корейском полуострове

Зампостпреда РФ при ООН Евстигнеева отметила рост напряженности на Корейском полуострове
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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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Заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева 8 июня отметила растущую напряженность на Корейском полуострове из-за отсутствия урегулирования ситуации политическим путем.

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«Отсутствие продвижения на политическом треке грозит дальнейшим ростом напряженности на полуострове, которую мы, к сожалению, уже фиксируем», — заявила заместитель постпреда РФ на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по КНДР.

Она отметила, что в последний год на полуострове фиксируется только усугубление ситуации.

«Наши западные коллеги привыкли сваливать всю вину на северокорейские власти. Однако ими совершенно игнорируется тот факт, что неоднократные призывы Пхеньяна (столица Северной Кореи) к США прекратить свою враждебную деятельность, что открыло бы возможности для диалога, так и не были восприняты всерьез», — добавила дипломат.

Она также отметила, что создание новых военных блоков в регионе — объединение США, Великобритании и Австралии — вызывает сомнения касательно намерений этих стран, в том числе и со стороны Северной Кореи.

Днем ранее заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что следующая попытка Северной Кореи провести ядерные испытания не останется без реакции мирового сообщества. Она отметила, что Штаты не питают никаких враждебных намерений по отношению к КНДР. По ее словам, Вашингтон продолжает призывать Пхеньян прекратить свою дестабилизирующую и провокационную деятельность и выбрать путь дипломатии.

США, Великобритания и Австралия создали трехсторонний оборонный альянс в сентябре 2021 года. Как отмечает издание Politico, в рамках союза страны занимаются обменом передовыми технологиями, включая приобретение атомных подводных лодок.

6 июня США и Южная Корея провели тестовые ракетные пуски в качестве ответа на запуск баллистических ракет Северной Кореей.

5 июня КНДР выпустила восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Это уже 18-е ракетное испытание Пхеньяна с начала года.

После этого в японском правительстве было созвано экстренное совещание для сбора информации и подтверждения ущерба. Япония выразила Северной Корее официальный протест в связи с запуском ракет.

До этого, 4 июня, сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин, министр обороны Японии Нобуо Киси и руководитель военного ведомства Южной Кореи Ли Чон Соп рассматривают возможность лично обсудить ситуацию вокруг КНДР на азиатском форуме по безопасности.

В апреле лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал уничтожить любую нападающую на страну силу, а также пообещал наращивать и укреплять ядерный потенциал государства «самыми быстрыми темпами».

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