Аналитик заявил о демонстрации КНДР готовности дать отпор США

Председатель Государственного совета Северной Кореи Ким Чен Ын своим заявлением о готовности к войне с США отправил посыл как гражданам КНДР, так и мировой общественности. Такое мнение аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин высказал в четверг, 28 июля.

Он отметил, что страна продемонстрировала готовность к вызовам со стороны потенциальных противников.

По словам эксперта, возможное противостояние с Соединенными Штатами является актуальной темой на протяжении всей истории КНДР. Колчин напомнил о результатах кровопролитной войны 1950–1953 годов, которая стала серьезной исторической травмой для граждан Северной Кореи.

«Заявление направлено на граждан Северной Кореи, чтобы показать решительность правительства в условиях американского давления. Так и продемонстрировать всему дальневосточному региону — Северная Корея усиливает свой военный потенциал, и готова противостоять любой агрессии, будь то Южная Корея, Япония или США», — заключил Колчин в беседе с телеканалом «360».

Ранее в этот день Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея готова к военным столкновениям с США, сообщает телеканал «Звезда». Кроме того, он осудил администрацию президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и подчеркнул, что любые попытки нанести удар по территории КНДР будут встречены суровым ответом и «уничтожением».

26 июля аналитик Сергей Кондратьев оценил ядерную опасность КНДР как низкую. Несмотря на успехи в области ракетостроения, у Пхеньяна по-прежнему есть проблемы с разработкой систем доставки ядерного оружия. Немаловажно и то, что Северная Корея не заинтересована в открытом конфликте с другими странами, подчеркнул Кондратьев.

3 июля Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало заявление МИД КНДР, в котором оно обвинило США в милитаризации Европы и превращении Азии в регион НАТО. В северокорейском внешнеполитическом ведомстве считают, что Америка хочет установить военное господство «не только над Азаитско-Тихоокеанским регионом, включая Корейский полуостров, но и во всем мире».

8 июня заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева отметила рост напряженности на Корейском полуострове. Причиной ситуации Евстигнеева назвала отсутствие прогресса в деле урегулирования противоречий в регионе политическим путем. Кроме того, добавляет дипломат, США намеренно игнорируют призывы Пхеньяна прекратить враждебную деятельность против них и устраняют любые возможности для налаживания диалога.