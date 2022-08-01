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Блинкен заявил о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию

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Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что КНДР готовится к проведению нового ядерного испытания. Об этом он сказал 1 августа во время выступления на конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

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«КНДР продолжает расширять свою незаконную ядерную программу и свои провокации против региона. Мы встречаемся сегодня, а Пхеньян готовится провести свое седьмое ядерное испытание», — сказал он.

24 июня стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил о необходимости наращивания оборонного потенциала страны, чтобы противостоять вмешательству извне.

Позднее, 28 июля, Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея готова к военным столкновениям с США. Кроме того, он осудил администрацию президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и подчеркнул, что любые попытки нанести удар по территории КНДР будут встречены суровым ответом и «уничтожением».

Вместе с тем аналитик Сергей Кондратьев оценил ядерную опасность КНДР как низкую. Несмотря на успехи в области ракетостроения, у Пхеньяна по-прежнему есть проблемы с разработкой систем доставки ядерного оружия. Немаловажно и то, что Северная Корея не заинтересована в открытом конфликте с другими странами, подчеркнул Кондратьев.

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