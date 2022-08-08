В России возник дефицит лицензий на Microsoft Office

В России возник дефицит Microsoft Office. У официальных партнеров компании нельзя приобрести ни лицензию на Microsoft 365 (программа подписки, по которой предоставляется доступ ко всем приложениям, а также облачному хранилищу OneDrive) ни «коробочные» лицензии вроде Microsoft Office 2019. Корреспондент «Известий» обратился в несколько магазинов, которые раньше продавали ПО и задал вопрос, можно ли сейчас купить лицензию на продукт.

«К сожалению, сейчас Microsoft приостановил поставки лицензий в Россию. Когда планируются новые неизвестно», — сообщили «Известиям» в компании AllSoft, официальном партнере Microsoft.

Аналогичным образом ответили в Softline и «Технопарке». Не удалось обнаружить программный пакет и у других крупных ритейлеров — например, в «М.Видео-Эльдорадо».

«В перспективе мы планируем расширить ассортимент цифровыми версиями офисов от других партнеров. Коробочные решения Оffice от Microsoft можно еще найти в отдельных магазинах», — заявила представитель «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева.

Однако купить коробочные решения сложно и дорого. Например, в магазине DNS лицензия на Microsoft Office 2021 в версии для дома и бизнеса стоит почти 25 тыс. рублей. В «Ситилинке» ценник аналогичный. Для сравнения, аналогичное решение на американском сайте компании стоит $250, то есть примерно 15 тыс. рублей.

«В «Ситилинке» цены на Office — сопоставимые с рынком. Есть и более дешевые отечественные решения», — ответили в пресс-службе компании на запрос «Известий» о принципе формирования цен на лицензию.

В российском представительстве Microsoft сообщили, что озвученная 4 марта позиция компании не изменилась: вендор полностью приостанавливает продажи в России.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Офисный потом: в России возник дефицит лицензий для Microsoft Office