ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС в Энергодаре

Украинские войска обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» Запорожскую АЭС в Энергодаре. Об этом сообщили в воскресенье, 7 августа, в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) города.

«Ночью вооруженные формирования Украины нанесли удар с применением кассетного реактивного снаряда РСЗО «Ураган» калибра 220 мм», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при повреждении энергоблока жизни сотен тысяч жителей Украины, зарубежной Европы, а также Азии могут оказаться под угрозой.

В администрации уточнили, что ракета раскрылась при подлете к энергоблокам и выпустила осколочные поражающие элементы. Повреждены административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.

При этом осколочные боевые элементы упали примерно в 400 м от действующего энергоблока.

В этот же день стало известно, что один человек погиб в результате произошедшего накануне удара по Энергодару украинскими боевиками.

В субботу украинские боевики совершили три артиллерийских огневых налета по жилым кварталам Энергодара. В городской администрации сообщали, что в зону обстрела попали санаторий-профилакторий Запорожской АЭС и водозабор, обеспечивающий водой жителей города.

6 августа сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди в беседе с «Известиями» заявила, что Совет безопасности ООН, Международное агентство по атомной энергии, международное сообщество обязаны срочно собраться и потребовать от Украины прекратить удары по Запорожской атомной станции.

Накануне сообщалось, что обстрелы со стороны Украины привели к повреждениям городской инфраструктуры Энергодара и частичному обесточиванию Запорожской АЭС.

Россия продолжает начатую 24 февраля операцию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения обстановки в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.