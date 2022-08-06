Украинские силовики обстреляли жилые районы Энергодара в Запорожской области. Об этом сообщили 6 августа власти города.

«Украинские каратели вновь принялись за террор мирного населения Энергодара, совершив три артиллерийских огневых налета. По предварительным данным, в зону обстрела попал санаторий-профилакторий Запорожской АЭС и водозабор, обеспечивающий водой жителей города», — сообщает Telegram-канал «Энергодарский связной».

Информации о жертвах и пострадавших среди мирного населения пока нет. Также отмечается, что из-за высокой вероятности повторных обстрелов сотрудники коммунальных предприятий города пока не могут произвести детальное обследование поврежденных объектов.

Украинские боевики нанесли удар по жилому району Энергодара и днем ранее. В результате атаки получила повреждения гражданская инфраструктура: восемь гаражей и три автомобиля, а также подходящая к трансформаторной подстанции «Луч» силовая линия электропередачи.

В тот же день украинские боевики обстреляли территорию Запорожской АЭС. В результате атаки произошел обрыв двух линий электропередачи, по которым электроэнергия поступает к открытому распределительному устройству мощностью 750 кВт. Оно нужно для обеспечения энергией и безопасного функционирования энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Удары спровоцировали пожар.

Спустя несколько часов ВСУ вновь нанесли удар по Запорожской АЭС. В этот раз снаряды попали на промышленную площадку станции. В общей сложности по территории Запорожской АЭС было выпущено двадцать 152-миллиметровых снарядов.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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