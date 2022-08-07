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Глава Народной партии Испании раскритиковал план энергосбережения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо подверг критике принятый правительством план по энергосбережению. Об этом он заявил 7 августа.

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Эксперты считают эту идею нереализуемой, по крайней мере в краткосрочной перспективе

По его словам, премьер-министр страны Педро Санчес утвердил план без консультаций с другими политическими силами, что ставит под сомнение эффективность принятых мер.

«Вместо того чтобы решать проблемы с позиции согласия, диалога, анализа, Санчес просто импровизирует, принимая односторонние меры, ни с кем не разговаривая, не достигая консенсуса», — цитирует Фейхоо La Información.

2 августа стало известно, что правительство Испании разработало комплекс мер по эффективному и экономному использованию энергии. В соответствии с новыми стандартами владельцы не смогут охлаждать свои помещения до температуры ниже 27 градусов летом и нагревать их выше 19 градусов зимой.

1 августа Санчес заявлял, что королевство может стать новым европейским газовым хабом. При этом, как в понедельник прокомментировали «Известиям» данное заявление эксперты, страна не поможет Европе снизить зависимость от энергоресурсов РФ, несмотря на определенный потенциал сотрудничества с африканскими поставщиками и запасы сжиженного природного газа.

29 июля Санчес призвал чиновников страны отказаться от ношения галстуков для экономии электроэнергии. При этом политик не уточнил связи между отказом от аксессуара и экономией электричества, но предполагается, что смысл предложения сводится к сокращению использования кондиционера.

Ранее, 30 июля, Bloomberg сообщил, что цены на электроэнергию в Европе достигли рекордных показателей в июле и будут продолжать увеличиваться. Отмечалось, что базовая стоимость электроэнергии растет из-за экстремальной жары, с которой в настоящее время сталкиваются европейские страны, и перспективы зимнего дефицита голубого топлива.

4 июля министр обороны Испании Маргарита Роблес призвала готовиться к тяжелой зиме из-за проблем с поставками газа из России. Она отметила, что данный сценарий стал возможным из-за политики Запада, направленной против РФ.

До этого, в апреле, президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих стран инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер, растут цены.

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