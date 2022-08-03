В Испании введут меры по экономному потреблению энергии

Правительство Испании разработало комплекс мер по эффективному и экономному использованию энергии. Об этом во вторник, 2 августа, сообщила газета The Guardian.

«Постановление вступает в силу через семь дней и распространяется на все здания в государственном секторе, а также универмаги, кинотеатры, рабочие места, гостиницы, вокзалы и аэропорты», — говорится в публикации.

В соответствии с новыми стандартами владельцы не смогут охлаждать свои помещения до температуры ниже 27 градусов летом и нагревать их выше 19 градусов зимой. Кроме того, предписывается держать двери закрытыми во избежание утечки тепла или прохладного воздуха в зависимости от сезона. Освещение в неиспользуемых офисах, витринах и памятниках необходимо выключать после 22:00.

В указанных общественных заведениях полагается разместить баннеры с описанием инициатив по энергосбережению. Таким образом предполагается сократить потребление газа на 7%.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявлял, что королевство может стать новым европейским газовым хабом. При этом, как в понедельник прокомментировали «Известиям» данное заявление эксперты, страна не поможет Европе снизить зависимость от энергоресурсов РФ, несмотря на определенный потенциал сотрудничества с африканскими поставщиками и запасы сжиженного природного газа.

29 июля Санчес призвал чиновников страны отказаться от ношения галстуков для экономии электроэнергии. При этом политик не уточнил связи между отказом от аксессуара и экономией электричества, но предполагается, что смысл предложения сводится к сокращению использования кондиционера.

Ранее, 30 июля, Bloomberg сообщил, что цены на электроэнергию в Европе достигли рекордных показателей в июле и будут продолжать увеличиваться. Отмечалось, что базовая стоимость электроэнергии растет из-за экстремальной жары, с которой в настоящее время сталкиваются европейские страны, и перспективы зимнего дефицита голубого топлива.

4 июля министр обороны Испании Маргарита Роблес призвала готовиться к тяжелой зиме из-за проблем с поставками газа из России. Она отметила, что данный сценарий стал возможным из-за политики Запада, направленной против РФ.

До этого, в апреле, президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих стран инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер, растут цены.