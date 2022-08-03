Реклама
Прямой эфир
Мир
Китай ввел санкции против двух фондов на Тайване
Мир
Еврокомиссия перевела Украине €1 млрд макрофинансовой помощи за июль
Мир
В МО РФ заявили о расстреле ВСУ автобуса с мирными жителями под Херсоном
Мир
Лавров прибыл с рабочим визитом в Мьянму
Мир
США призвали РФ согласиться на их предложение об обмене заключенными
Мир
КНР не исключила применение силы для воссоединения с Тайванем
Мир
В Херсоне заявили о готовности перейти на стандарты здравоохранения РФ
Мир
В МИД РФ указали на недопустимость развязывания ядерной войны
Мир
США оставили за собой право на проведение «операций» в Афганистане
Мир
МИД КНР вызвал посла США и выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань
Мир
Посольство РФ в Канаде осудило новые антироссийские санкции
Мир
Вертолеты Ми-28 армейской авиации ЗВО уничтожили позиции и технику ВСУ
Сюжет:

В Испании введут меры по экономному потреблению энергии

0
Фото: Global Look Press/Alejandro MartÃ­Nez VÃ©Lez
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Испании разработало комплекс мер по эффективному и экономному использованию энергии. Об этом во вторник, 2 августа, сообщила газета The Guardian.

Хаб бы не так: спасет ли Испания отказывающуюся от газа из РФ Европу
Эксперты считают эту идею нереализуемой, по крайней мере в краткосрочной перспективе

«Постановление вступает в силу через семь дней и распространяется на все здания в государственном секторе, а также универмаги, кинотеатры, рабочие места, гостиницы, вокзалы и аэропорты», — говорится в публикации.

В соответствии с новыми стандартами владельцы не смогут охлаждать свои помещения до температуры ниже 27 градусов летом и нагревать их выше 19 градусов зимой. Кроме того, предписывается держать двери закрытыми во избежание утечки тепла или прохладного воздуха в зависимости от сезона. Освещение в неиспользуемых офисах, витринах и памятниках необходимо выключать после 22:00.

В указанных общественных заведениях полагается разместить баннеры с описанием инициатив по энергосбережению. Таким образом предполагается сократить потребление газа на 7%.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявлял, что королевство может стать новым европейским газовым хабом. При этом, как в понедельник прокомментировали «Известиям» данное заявление эксперты, страна не поможет Европе снизить зависимость от энергоресурсов РФ, несмотря на определенный потенциал сотрудничества с африканскими поставщиками и запасы сжиженного природного газа.

29 июля Санчес призвал чиновников страны отказаться от ношения галстуков для экономии электроэнергии. При этом политик не уточнил связи между отказом от аксессуара и экономией электричества, но предполагается, что смысл предложения сводится к сокращению использования кондиционера.

Ранее, 30 июля, Bloomberg сообщил, что цены на электроэнергию в Европе достигли рекордных показателей в июле и будут продолжать увеличиваться. Отмечалось, что базовая стоимость электроэнергии растет из-за экстремальной жары, с которой в настоящее время сталкиваются европейские страны, и перспективы зимнего дефицита голубого топлива.

4 июля министр обороны Испании Маргарита Роблес призвала готовиться к тяжелой зиме из-за проблем с поставками газа из России. Она отметила, что данный сценарий стал возможным из-за политики Запада, направленной против РФ.

До этого, в апреле, президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих стран инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер, растут цены.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022