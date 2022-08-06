Трамп назвал глупой поездку Пелоси на Тайвань

Бывший президент США Дональд Трамп назвал глупой поездку спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом политик заявил 5 августа в ходе выступления перед сторонниками в штате Висконсин.

По его словам, поездка спикера «стала оправданием» для действий Китая и последующей напряженности в регионе. Он выразил уверенность в победе республиканцев на промежуточных выборах в конгресс, которые пройдут в ноябре. Это поможет «покончить с сумасшедшей Нэнси Пелоси», добавил он.

«Что за чертовщина? Что она делала на Тайване?» — возмутился он.

Трамп призвал сограждан наблюдать за происходящим.

«Как же глупо, что она туда поехала», — резюмировал он.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа и назвала свой визит «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». Поездка стала первым официальным визитом на остров спикера палаты представителей США за последние 25 лет.

4 августа августа Народно-освободительная армия Китая начала масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. В этот же день в МИД КНР заявили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США, без визита спикера события пошли бы иначе.

Пекин выразил Вашингтону решительный протест визиту политика. МИД КНР сообщил о введении санкций против Пелоси и ее ближайших родственников в соответствии с законами страны.

Также Китай приостановил сотрудничество с США по ряду направлений. В частности, остановлены переговоры по вопросу изменения климата и борьбе с незаконной миграцией, сотрудничество по вопросам судопроизводства и юстиции, а также борьбы с наркоторговлей и международной преступностью.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.