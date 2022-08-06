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США захотели обсудить с Индонезией и Сингапуром цены на нефть из РФ

Reuters узнал о переговорах США с Индонезией и Сингапуром по ценам на российскую нефть
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Представитель министерства финансов США Элизабет Розенберг планирует посетить Индонезию и Сингапур на следующей неделе, чтобы обсудить с местными властями вопрос об установлении ограничений цен на российскую нефть.Об этом в пятницу, 5 августа, сообщило агентство Reuters.

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Отмечается, что в понедельник Розенберг прибудет в Джакарту, а в среду — в Сингапур.

Также в ее планы входит встреча с лидерами бизнеса в области энергетики и финансов.

Ранее, 20 июля, президент России Владимир Путин по итогам саммита в Тегеране предупредил, что цены на нефть могут взлететь из-за планов Запада ввести ограничения на ее поставки из России. Результат от введенных ограничений будет тот же, что и с газом, отметил он.

До этого, 18 июля, содиректор Института анализа глобальной безопасности Гал Люфт заявил, что предлагаемое странами Запада ограничение цен на российскую нефть стало «нелепой идеей», которая повлечет серьезные последствия для США и других стран «Большой семерки».

Между тем британский журналист Мартин Сандбу 16 июля в колонке для Financial Times написал, что предложение США ограничить цены на российскую нефть только подчеркнет зависимость всего мира от этого ресурса.

Кроме того, 13 июля глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что США пытаются зафиксировать выгодную для продолжения добычи нефти в РФ стоимость.

Ограничение цен на российскую нефть, которое намерен ввести Запад, нарушит еще сильнее глобальную цепочку поставок энергоносителей, что вызовет глобальную инфляцию и замедлит восстановление мировой экономики, заявил 11 июля декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. В частности, шестой пакет санкций Евросоюза включает частичное эмбарго на нефть. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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