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FT узнала о попытках США запугать ЕС для ограничения цен на нефть из России

FT: США попытались запугать ЕС и установить потолок цен на нефть из России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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США на прошедшем саммите «большой семерки» (G7) попытались запугать Евросоюз, чтобы установить потолок цен на российскую нефть. Об этом написал 16 июля британский журналист Мартин Сандбу в колонке для Financial Times.

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По мнению автора, на последнем саммите G7 Вашингтон нагнал страху на партнеров из ЕС, заставив их в итоговом коммюнике в той или иной форме упомянуть о возможности установить лимит на стоимость топлива.

«На протяжении многих месяцев администрация Байдена настаивала на том, чтобы ее союзники согласились с ограничением цен. Но те скептически отнеслись к этой идее и правильно сделали», — подчеркнул журналист.

Он уверен, что минфин США преследует две цели, которые заключаются в сокращении доходов РФ от продажи нефти и предотвращении сильного подорожания черного золота. При этом Европа одобрила частичное нефтяное эмбарго и ввела санкции на операции по страхованию морских перевозок для российских нефтегрузов, напомнил он.

Журналист сделал вывод, что план США может привести к тому, что объемы продаваемой Россией нефти будут падать, но это будет компенсировано.

«Это незначительное сокращение предложения поднимет цены настолько, что Москва сможет получить еще больше дохода», — пояснил он.

Кроме того, предложение США ограничить цены на российскую нефть только подчеркнет зависимость всего мира от этого ресурса.

13 июля глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что США пытаются зафиксировать выгодную для продолжения добычи нефти в РФ стоимость.

Однако ограничение цен на российскую нефть, которое намерен ввести Запад, нарушит еще сильнее глобальную цепочку поставок энергоносителей, что вызовет глобальную инфляцию и замедлит восстановление мировой экономики, уверен декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян.

8 июля президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ сообщил, что российские энергокомпании должны быть готовы к нефтяному эмбарго в санкционном пакете ЕС. Он также отметил, что, невзирая на колоссальное санкционное давление, в российском топливном секторе сохраняется стабильность, а по отдельным показателям заметен рост.

3 июля японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что механизм ограничения цен на нефть из России может снизить ее стоимость в два раза.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. В частности, шестой пакет санкций Евросоюза включает частичное эмбарго на нефть. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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