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Аналитики оценили влияние ограничения цен на нефть на стоимость топлива в США

CNBC: ограничение цен на нефть из России приведет к росту топлива в США
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Фото: Global Look Press/Li Jianguo
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Предлагаемое странами Запада ограничение цен на российскую нефть стало «нелепой идеей», которая повлечет серьезные последствия для США и других стран «большой семерки». Об этом в эфире телеканала CNBC заявил 18 июля содиректор Института анализа глобальной безопасности Гал Люфт.

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«Те европейцы и американцы, которые говорят о $40 за баррель, получат $140 за баррель», — предупредил он.

По его словам, нефть можно взаимозаменить. То есть этот товар подразумевает равную стоимость двух баррелей нефти. Обмануть законы спроса и предложения невозможно.

«Нефтяной рынок работает не так. Это очень сложный рынок, вы не можете снизить цены», — подчеркнул эксперт.

Люфт сравнил данную инициативу с походом в магазин и предложением к продавцу получить меньше денег за товар с заранее заявленной более высокой ценой.

Он спрогнозировал, что Россия, скорее всего, ограничит производство и создаст искусственный дефицит на рынке.

Как отмечает «Газета.Ru», в среду президент России Владимир Путин по итогам саммита в Тегеране предупредил, что цены на нефть могут взлететь из-за планов Запада ввести ограничения на ее поставки из России. Результат от введенных ограничений будет тот же, что и с газом, отметил он.

16 июля британский журналист Мартин Сандбу в колонке для Financial Times написал, что предложение США ограничить цены на российскую нефть только подчеркнет зависимость всего мира от этого ресурса.

13 июля глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что США пытаются зафиксировать выгодную для продолжения добычи нефти в РФ стоимость.

Ограничение цен на российскую нефть, которое намерен ввести Запад, нарушит еще сильнее глобальную цепочку поставок энергоносителей, что вызовет глобальную инфляцию и замедлит восстановление мировой экономики, заявил 11 июля декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. В частности, шестой пакет санкций Евросоюза включает частичное эмбарго на нефть. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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