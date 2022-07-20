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Путин предупредил о последствиях ограничения на закупку нефти из РФ

Путин: ограничение поставок российской нефти приведет к резкому росту цен на Западе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Попытки западных государств снизить зависимость от российской нефти путем ограничений обернутся резким ростом цен. Об этом во вторник, 19 июля, заявил президент РФ Владимир Путин после саммита по Сирии в Тегеране.

«Сейчас мы слышим всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объемы российской нефти, ограничить цену российской нефти. Это всё то же самое, что происходит по газу. <...> Результат будет тот же самый — подъем цен», — отметил он в беседе с журналистами.

Ранее, 16 июля, британский журналист Мартин Сандбу в колонке для Financial Times написал, что предложение США ограничить цены на российскую нефть только подчеркнет зависимость всего мира от этого ресурса.

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13 июля глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что США пытаются зафиксировать выгодную для продолжения добычи нефти в РФ стоимость.

Однако ограничение цен на российскую нефть, которое намерен ввести Запад, нарушит еще сильнее глобальную цепочку поставок энергоносителей, что вызовет глобальную инфляцию и замедлит восстановление мировой экономики, заявил 11 июля декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян.

8 июля президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ сообщил, что российские энергокомпании должны быть готовы к нефтяному эмбарго в санкционном пакете ЕС. Он также отметил, что, невзирая на колоссальное санкционное давление, в российском топливном секторе сохраняется стабильность, а по отдельным показателям заметен рост.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. В частности, шестой пакет санкций Евросоюза включает частичное эмбарго на нефть. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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