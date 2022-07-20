Путин предупредил о последствиях ограничения на закупку нефти из РФ

Попытки западных государств снизить зависимость от российской нефти путем ограничений обернутся резким ростом цен. Об этом во вторник, 19 июля, заявил президент РФ Владимир Путин после саммита по Сирии в Тегеране.

«Сейчас мы слышим всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объемы российской нефти, ограничить цену российской нефти. Это всё то же самое, что происходит по газу. <...> Результат будет тот же самый — подъем цен», — отметил он в беседе с журналистами.

Ранее, 16 июля, британский журналист Мартин Сандбу в колонке для Financial Times написал, что предложение США ограничить цены на российскую нефть только подчеркнет зависимость всего мира от этого ресурса.

13 июля глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что США пытаются зафиксировать выгодную для продолжения добычи нефти в РФ стоимость.

Однако ограничение цен на российскую нефть, которое намерен ввести Запад, нарушит еще сильнее глобальную цепочку поставок энергоносителей, что вызовет глобальную инфляцию и замедлит восстановление мировой экономики, заявил 11 июля декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян.

8 июля президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ сообщил, что российские энергокомпании должны быть готовы к нефтяному эмбарго в санкционном пакете ЕС. Он также отметил, что, невзирая на колоссальное санкционное давление, в российском топливном секторе сохраняется стабильность, а по отдельным показателям заметен рост.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. В частности, шестой пакет санкций Евросоюза включает частичное эмбарго на нефть. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.