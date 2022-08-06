Белый дом снова призвал РФ принять предложение по обмену заключенными

США снова призывают Россию принять «субстантивное предложение» Вашингтона по обмену заключенными. Об этом в пятницу, 5 августа, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, освобождение арестованных лиц в РФ является приоритетом для администрации президента США Джо Байдена.

Представитель Белого дома также подчеркнула, что США намерены вести переговоры с Москвой по обмену заключенными в непубличном формате.

«Мы намерены следовать этому принципу», — сказала Жан-Пьер.

Ранее в этот день Байден выразил надежду на возвращение в США баскетболистки Бриттни Грайнер.

5 августа глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что РФ готова обсуждать с США обмен заключенными, но в рамках того канала, который был ранее согласован президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. По его словам, «кто бы что ни говорил публично, этот канал сохраняет свою актуальность».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Грайнер имеет право воспользоваться процедурой помилования. Он также указал на необходимость непубличного характера переговоров о возможных обменах заключенными между РФ и США.

Накануне Химкинский городской суд приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей за контрабанду наркотиков.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У нее обнаружили вейпы с маслом каннабиса. 7 июля спортсменка полностью признала свою вину, однако заявила, что у нее не было умысла совершить преступление.

15 июня Байден заверил, что его администрация продолжит работать и использовать все возможные пути, чтобы вернуть домой не только Грайнер, но и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

В конце июля американские СМИ сообщили, что Вашингтон предложил обменять российского предпринимателя Виктора Бута на Грайнер и Уилана. Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что США направили Москве предложение по обмену, но не раскрыл деталей.