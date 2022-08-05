«Фенербахче» оштрафовали за кричалки фанатов о Путине на матче ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал турецкий клуб «Фенербахче» за футбольных фанатов, скандировавших на матче с киевским «Динамо» имя президента РФ Владимира Путина. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщается на сайте ассоциации.

Клуб оштрафован на €50 тыс. Также команде придется закрыть стадион клуба, который вмещает 5 тыс. болельщиков, на один домашний матч.

Ранее, 30 июля, президент клуба «Фенербахче» Али Коч заявил, что команда не будет приносить извинений украинскому народу из-за футбольных фанатов, которые выкрикивали имя Путина.

Инцидент произошел во время ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против киевского «Динамо» 27 июля. Первый матч, который проходил в польском городе Лодзь, закончился вничью 0:0. Встреча, которая прошла в Стамбуле, завершилась победой киевлян 2:1.

Счет открыл Виталий Буяльский на 57-й минуте матча. После забитого гола спортсмен показал непристойный жест в сторону турецких болельщиков. В ответ фанаты «Фенербахче» начали скандировать кричалку в поддержку президента России.

Поведение болельщиков «Фенербахче» осудил главный тренер «Динамо» Мирча Луческу. Он подчеркнул, что команда играла по плану и победила. Но подобных скандирований от турецких фанатов он не ожидал.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в УЕФА с просьбой рассмотреть инцидент. В организации, в свою очередь, заявили, что уже начали дисциплинарное расследование после поведения футбольных фанатов.