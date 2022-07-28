Тренер киевского «Динамо» отреагировал на кричалку фанатов о Путине

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу отреагировал на кричалку фанатов «Фенербахче» с упоминанием президента России Владимира Путина во время матча Лиги чемпионов. Игра состоялась 27 июля.

«Все было в рамках нашего плана, все сработало, и мы выиграли. Но мы не приняли во внимание болельщиков. Я не ожидал таких скандирований. Жаль», — приводит «Спорт-Экспресс» послематчевый комментарий Луческу.

В ходе ответной встречи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Фенербахче» получил мяч в свои ворота от Виталия Буяльского из «Динамо». После первого гола болельщики команды из Стамбула стали распевать имя президента РФ. Предполагается, что так они хотели спровоцировать футболистов украинской команды.

На 88-й минуте Аттила Салаи смог ответить киевлянам, но ничья в основное время потребовала дополнительного. На 114-й минуте Александр Карасев из «Динамо» отправил в ворота «Фенербахче» победный мяч. Игра завершилась со счетом 2:1.

В следующем раунде «Динамо» сыграет с австрийским «Штурмом» из Граца.