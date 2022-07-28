Фанаты турецкого «Фенербахче» на матче с киевским «Динамо» стали скандировать имя президента РФ

Необычное поведение футбольных болельщиков турецкого клуба «Фенербахче» в матче с киевским «Динамо», который прошел в среду, 27 июля, запечатлели на распространенном в соцсетях видео. Болельщики распевали в речевках имя российского президента Владимира Путина.

«Ла-ла-ла-ла-ла, Владимир Путин!» — скандировали болельщики турецкого клуба, чтобы подразнить фанатов «Динамо», сообщил «Спорт-Экспресс».

В ходе ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Фенербахче» на 57-й минуте игры получила мяч в свои ворота от Виталия Буяльского из «Динамо». После первого гола болельщики команды из Стамбула стали распевать имя президента РФ.

Аттила Салаи на 88-й минуте матча смог ответить киевлянам, но ничья в основное время потребовала дополнительного. На 114-й минуте Александр Карасев из «Динамо» отправил ворота «Фенербахче» победный гол. Игра завершилась со счетом 2:1.

Еще один акт протеста 24 июля выразили болельщики мадридского футбольного клуба «Атлетико». Они не оценили возможность присоединения к команде португальца Криштиану Роналду. Протест они выразили в социальных сетях, создав специальный тег #ContraCR7 («Против CR7»).