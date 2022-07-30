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«Фенербахче» отказался извиняться перед украинцами за скандирование имени президента РФ

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Seskimphoto
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Команда турецкого клуба «Фенербахче» не будет приносить извинений украинскому народу из-за футбольных фанатов, выкрикивавших на матче с киевским «Динамо» имя российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил в субботу, 30 июля, президент клуба Али Коч.

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«Мы не будем извиняться перед Украиной. Это официальный представитель по иностранным делам и посол должны извиниться перед нами», — сказал Коч, слова которого приводит газета Milliyet.

Инцидент произошел во время ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против киевского «Динамо» 27 июля. Первый матч, который проходил в польском городе Лодзь, закончился вничью 0:0. Встреча, которая прошла в Стамбуле, завершилась победой киевлян 2:1.

Счет открыл Виталий Буяльский на 57-й минуте матча. После забитого гола спортсмен показал непристойный жест в сторону турецких болельщиков. В ответ фанаты «Фенербахче» начали скандировать кричалку в поддержку президента России.

Поведение болельщиков «Фенербахче» осудил главный тренер «Динамо» Мирча Луческу. Он подчеркнул, что команда играла по плану и победила. Но подобных скандирований от турецких фанатов он не ожидал.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой рассмотреть инцидент. В организации в свою очередь заявили, что уже начали дисциплинарное расследование после поведения футбольных фанатов.

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