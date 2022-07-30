На Украине потребовали от УЕФА наказать фанатов за кричалки о Путине

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой рассмотреть инцидент с болельщиками «Фенербахче» во время игры с киевским «Динамо». Об этом 30 июля говорится в сообщении на сайте организации.

Как отмечается, 27 июля во время ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 на стадионе «Фенербахче» Шюкрю Сараджо в Стамбуле после первого гола, забитым украинскими спортсменами, фанаты турецкой команды стали скандировать имя президента РФ Владимира Путина.

«В связи с этим УАФ сообщила УЕФА о возможном нарушении клубом-хозяином Дисциплинарного регламента УЕФА во время данного поединка», — говорится в сообщении.

28 июля главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал ситуацию, возникшую во время игры. Он подчеркнул, что команда играла по плану и победила. Но подобных скандирований от турецких фанатов он не ожидал. Луческу выразил сожаление в связи с произошедшим.

В ходе ответной встречи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Фенербахче» получил мяч в свои ворота от Виталия Буяльского из «Динамо». После первого гола болельщики команды из Стамбула стали распевать имя президента РФ. Позже Турция забила ответный гол, но ничья в основное время потребовала дополнительного времени.

Александр Карасев из «Динамо» отправил в ворота «Фенербахче» победный мяч. Игра завершилась со счетом 2:1.