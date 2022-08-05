В Канаде заявили об отсутствии альтернатив «Северному потоку»

Транзит энергоносителей через Украину не сможет закрыть потребности Европы, в отличие от «Северного потока», если трубопровод будет работать в полную силу. Об этом в четверг, 4 августа, заявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.

«Суть в том, что потоки, которые, как можно ожидать, будут перемещаться в Германию по трубопроводам, идущим из России через Украину, будут значительно ниже», — приводит его слова Bloomberg.

Таким образом политик прокомментировал ситуацию с российской турбиной для «Северного потока». По словам Уилкинсона, он рассмотрел предложение Киева и обсудил его с официальными лицами Евросоюза (ЕС) и Германии, однако альтернативный вариант не получил одобрения.

Кроме того, канадский министр указал на то, что напряженная обстановка на территории Украины может негативно повлиять на стабильность энергопоставок.

В свою очередь посол Украины в Канаде Юлия Ковалив в ответ на высказанные опасения заявила, что на сегодняшний день через украинские трубопроводы проходит больше газа, чем через российские.

Ранее, в четверг, компания «Газпром» сообщила, что возвращению турбины Siemens, необходимой для полноценного функционирования «Северного потока», препятствуют антироссийские санкции. По мнению РФ, существует риск, что канадские власти могут посчитать транспортировку нарушением или обходом условий выданного разрешения.

Впоследствии это может привести к невозможности ремонта в Канаде других двигателей компрессорной станции (КС) «Портовая».

В середине июня «Газпром» объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих газопровод. Решение было принято из-за ситуации с турбинами Siemens, которые немецкая компания не могла вернуть с техобслуживания из Канады в связи с ограничительными мерами.

Из-за этого приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В ФРГ начался газовый кризис. Спустя несколько недель пребывания в этом состоянии Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированную турбину.

Оттава пошла навстречу и отправила их в Германию. После этого турбину уже из Германии должны были отправить в Россию, однако сделать этого сразу не удалось. 27 июля правительство ФРГ заявило о готовности турбины к передаче российской стороне.