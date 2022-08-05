Dir.bg указал на опасения властей Болгарии платить России за газ в рублях

Правительство Болгарии обеспокоено необходимостью перейти на новую схему расчетов за российский газ. Об этом в среду, 3 августа, сообщил портал Dir.bg.

«Рублевая схема — это не просто техническое изменение условий договора, а новая технология оплаты, значительно расширяющая риски для покупателя. Речь идет не просто об изменении оговоренной валюты, но и о включении нового участника, скажем, агента продавца», — говорится в публикации.

Как отмечает автор статьи, в настоящий момент для оплаты необходимо открыть валютный и рублевый счет в Газпромбанке: на первый поступают деньги в валюте, банк продает ее на Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет.

Главное опасение состоит в том, что сбой в сложной системе платежей может привести к запрету на экспорт.

Ранее в этот день председатель совета директоров компании «Булгаргаз» Иван Топчийски заявил, что София продолжает вести переговоры с «Газпромом». Также он упомянул о возможном возобновлении поставок энергоносителей из РФ.

2 августа ассоциация болгарских работодателей призвала руководство страны срочно возобновить экспорт газа согласно контракту с «Газпром экспортом».

28 июля посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что Москва готова восстановить поставки газа Болгарии. Комментируя доклад специальной комиссии по деятельности «Булгаргаза» в отношении экспорта российского газа, посол указала, что сотрудничество возможно, если болгарская сторона решит платить по той схеме, по которой требует «Газпром».

Днем ранее стало известно, что в комиссию по энергетическому и водному регулированию Болгарии поступило предложение от компании «Булгаргаз» об увеличении цены газа сразу на 53,7% в августе.

До этого, 14 июля, сообщалось, что жители Болгарии высмеяли предложение Еврокомиссии убавить температуру отопления в домах для предотвращения энергетического кризиса. Пользователи сети иронично предположили, что следующей просьбой Еврокомиссии может стать голодовка.

8 июля премьер-министр Болгарии в отставке Кирилл Петков рассказал, как, по его мнению, победить газовую монополию России. Он считает, что открытие интерконнектора Греция – Болгария (IGB) и поставки по нему азербайджанского газа положат конец «российской монополии».

27 апреля «Газпром» приостановил поставки газа «Булгаргазу», а также польской компании PGNIG. Российская сторона напомнила, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях.