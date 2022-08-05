Минобороны показало боевую работу расчетов БПЛА «Орлан-10» в Донбассе

Министерство обороны РФ показало кадры боевой работы расчетов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» в ходе проведения спецоперации на территории Украины.

Служащие Восточного военного округа (ВВО) успешно применяют БПЛА для поисково-разведывательных операций с последующей выдачей целеуказаний артиллерийским и ракетным подразделениям. Беспилотное оборудование позволяет выявлять местоположение вооруженных формирований украинского режима, которые размещают свои позиции, склады, вооружение и технику в жилых секторах и на объектах гражданской инфраструктуры.

«Орланы» также осуществляют контроль за коридорами, по которым идет эвакуация беженцев, и маршрутами следования колонн с гуманитарной помощью для мирного населения Донбасса.

Технический специалист расчета БПЛА Сергец рассказал, что противник часто использует средства радиоэлектронной борьбы для противодействия служащим ВВО, однако это не мешает успешно поражать намеченные цели.

«На наших беспилотниках стоит новая система шумоподавления <...> Мы уже получили необходимые навыки для работы в такой сложной радиообстановке», — поделился он.

Ранее, 22 июля, сообщалось, что российские военные используют легкий БПЛА из состава комплекса «Ласточка» в зоне боевых действий. С помощью беспилотников удалось нанести огневое поражение живой силе и уничтожить несколько бронированных целей. отмечается, что дроны применяют осколочные и кумулятивные боеприпасы.

До этого Министерство обороны заявило об уничтожении украинских беспилотников с помощью ракетных систем, ПВО, а также комплексов радиоэлектронной борьбы. Так, 22 июня ведомство показало боевую работу зенитного ракетного комплекса «Тор-М2». С его помощью солдаты ликвидировали беспилотник, который двигался в направлении позиций российских войск.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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