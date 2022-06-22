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В Минобороны показали кадры поражения беспилотника комплексом «Тор-М2»

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Фото: Министерство обороны РФ
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В Минобороны РФ 22 июня показали, как в ходе проведения операции по защите Донбасса работает зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2», предназначенный для обнаружения и поражения воздушных целей противника.

На кадрах видно, как боевой расчет обнаружил воздушную цель, предположительно беспилотник Bayraktar ТВ2, который движется в направлении позиций российских войск.

Цель захвачена, оператор сопровождает ее. И чтобы убедиться в намерениях неприятеля, расчет дает подойти беспилотнику поближе. Как только цель оказывается на расстоянии удара, за несколько секунд ракета проделывает путь в два десятка километров. На камере объективного контроля виден беззвучный хлопок — точное попадание.

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«Возможности машины позволяют видеть малогабаритные цели вплоть до отдельно летящих птиц. Чаще всего за всю нашу работу это были беспилотные летательные аппараты — как малоразмерные, так и крупные типа Bayraktar», — рассказал командир батареи Роман.

Беспилотники не больше метра в длину или квадрокоптеры, которые и вовсе похожи на безобидные игрушки, на деле представляют наибольшую угрозу, отметили в Минобороны РФ. Но благодаря передовым радиолокационным системам зенитный ракетный комплекс «Тор» способен обнаружить и уничтожить воздушные цели в радиусе более 30 км.

По словам зенитчиков, позиции приходится менять по несколько раз за смену, поскольку украинские военные ведут настоящую охоту за комплексами.

Отмечается, что в ходе специальной военной операции комплексы «Тор» десятки и сотни раз успешно выполняли боевые задачи, прикрывая российские военные колонны и защищая позиции. На счету расчетов боевых машин бесчисленное количество сбитых украинских ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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