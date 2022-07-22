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Российские военные применили новейший дрон «Ласточка» в спецоперации

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Фото: ТАСС/Карпов Ладислав
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Новейший российский легкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) из состава комплекса «Ласточка» используется в зоне проведения военной спецоперации на Украине. Об этом 22 июля ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

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По данным собеседника агентства, в ходе боевых действий российские беспилотники из комплекса «Ласточка» нанесли огневое поражение живой силе и уничтожили несколько бронированных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как добавил источник, дроны применяли осколочные и кумулятивные боеприпасы.

«Эти аппараты являются легкими ударными БЛА с возможностью сбрасывать малокалиберные боеприпасы, адаптированные для применения с воздуха», — заметил он.

Ранее об использовании БПЛА «Ласточка» в спецоперации официально не сообщалось.

Накануне, 21 июля, сообщалось, что созданную в России самую дальнобойную в мире винтовку СВЛК-14С «Сумрак» впервые применили в ходе спецоперации по защите Донбасса. В частности, ее использовали снайперы под Харьковом и Киевом.

В тот же день сообщалось, что ВС РФ в рамках спецоперации начали применять для уничтожения пехоты и техники украинских войск модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет».

Ранее, 9 июля, сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине впервые использовали новейшее ружье радиоэлектронной борьбы ЛПД-801. Его применили против малоразмерных украинских БЛА.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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