ВС РФ начали применять усиленные «Ланцеты» для уничтожения техники ВСУ

Вооруженные силы (ВС) РФ в рамках спецоперации по защите Донбасса начали применять для уничтожения пехоты и техники украинских войск модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцеты». Об этом в четверг, 21 июля, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, продолжительность полета «Ланцетов» увеличена до 1 часа. Кроме того, осколочно-фугасная боевая часть боеприпаса после модернизации стала более могущественной с массой более 5 кг.

Кроме того, новые «Ланцеты» получили одно большое X-образное крыло и X-образное оперение в хвосте.

Источник сообщил, что дроны применяются по войскам Украины, расположенным в укреплениях открытого типа, прячущимся в лесопосадках или домах, по расчетам гаубиц в рамках контрбатарейной борьбы.

«Ланцет» является разработкой компании ZALA AERO концерна «Калашников». Такое оружие может находиться в воздухе продолжительное время и самостоятельно выискивать цель. При ее обнаружении дрон пикирует и взрывается над ней.

Ранее о применении дронов-камикадзе «Куба» и «Ланцета» в ходе спецоперации сообщили 8 июля в госкорпорации «Ростех».

Военные ВС РФ создают новые виды вооружения и активно модернизируют уже существующие.

Так, 18 марта стало известно о том, что они применили против террористов в Сирии глубоко модернизированную версию барражирующего боеприпаса (дрона-камикадзе) «Ланцет», способную нести боевую часть большей массы. Он получил обновленную аэродинамику и дальность.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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