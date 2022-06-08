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В «Ростехе» заявили о применении дронов «КУБ» и «Ланцет» в спецоперации

«Ростех»: дроны-камикадзе «КУБ» и «Ланцет» успешно применяются на Украине
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Фото: АО Концерн
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Российские дроны-камикадзе «Куб» и «Ланцет» активно применяются в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом в среду, 8 июня, сообщили в госкорпорации «Ростех».

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«Дроны-камикадзе «Куб» и «Ланцет» успешно показали себя в боевых условиях. Оба беспилотника достаточно быстры, бесшумны, просты в применении, способны преодолевать десятки километров и обладают высокой точностью», — сказал представитель «Ростеха».

Отмечается, что чаще всего дроны используют для поражения удаленных наземных целей. Кроме того, «Ланцет» может самостоятельно находить цель и поражать ее.

Ранее в этот день Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа в ходе спецоперации.

До этого, 7 июня, МО РФ представило видео уничтожения танкового подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) высокоточными 152-миллиметровыми боеприпасами «Краснополь», работу по цели вел расчет 2С19 «Мста-С». Российские военные ударили по танковой группе, когда она собиралась идти в контратаку. Огонь корректировался с помощью беспилотника.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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