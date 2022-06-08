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Минобороны показало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ми-35

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа в ходе спецоперации по защите населения Донбасса.

Так, в процессе полета Ми-35 наводит неуправляемые ракеты по заданному квадрату, затем снижает высоту и, заходя на вираж, залетает в овраг, где противник не сможет достать его «Стингером» или «Иглой».

Из засады машина уничтожает опорные пункты управления и бронированная техника подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

После этого Ми-35 увеличивает скорость и улетает из зоны поражения. Вертолет возвращается на базу для дозаправки и перезарядки.

Многоцелевой ударный вертолет Ми-35 – брат-близнец легендарного советского Ми-24 («Крокодил») только внешне похож на винтокрылого родственника. Машина оборудована автоматической, компьютеризированной системой наведения. Здесь подвижная, спаренная 24-миллиметровая пушка. В отличии от статичной, одинарной на предшественнике.

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Командир «тридцать пятого» Николай, только что вернувшийся с очередного боевого вылета, перечислил еще некоторые отличия от советского аналога.

«Установили новейшие двигатели ВК-2500, которые по мощности намного больше, чем стояли предыдущие. Также укоротили крылья и убрали вспомогательную гидросистему уборки шасси для того, чтобы облегчить вертолет и установить новейшее оборудование», – цитирует пресс-служба военного ведомства командира вертолета Ми-35.

По его словам, задачи у экипажей Ми-35 бывают разные: уничтожение опорных пунктов, артиллерии, иногда танков, и другой бронированной, легкобронированной, малобронированной, а также бронированной техники.

Пока одни экипажи армейской авиации Западного военного округа только возвращаются с боевого задания, другие уже готовятся к вылету. В режиме взлет-посадка аэродром работает нон-стоп. Каждому боевому заданию предшествует скрупулезная предполетная подготовка, заключили в Минобороны.

Ранее, 7 июня, Минобороны РФ представило видео уничтожения танкового подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) высокоточными 152-миллиметровыми боеприпасами «Краснополь», работу по цели вел расчет 2С19 «Мста-С». Российские военные ударили по танковой группе, когда она собиралась идти в контратаку. Огонь корректировался с помощью беспилотника.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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