Минобороны показало уничтожение танков ВСУ высокоточными снарядами «Краснополь»

Минобороны РФ представило видео уничтожения танкового подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) высокоточными 152-миллиметровыми боеприпасами «Краснополь», работу по цели вел расчет 2С19 «Мста-С». Ролик опубликован 7 июня.

Российские военные ударили по танковой группе, когда она собиралась идти в контратаку. Огонь корректировался с помощью беспилотника.

В результате разгрома украинских танков контратака Киева была сорвана.

Как рассказал командир батареи САУ «Мста-С» Денис, точный снаряд отличается от осколочно-фугасного тем, что применяется по ярко выраженным целям и его попадание точное с первого раза. Пристрелок не требуется, отметил он.

«Краснополь» — высокоточный боеприпас, позволяющий с высокой точностью поражать цели, в том числе малоразмерные. Стрельба из 152-миллиметровой самоходной гаубицы «Мста-С» может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций.

6 июня военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов показал уникальные кадры с коптера, на которых российские военные уничтожают расчет минометов украинских националистов. Дрон сначала зафиксировал местоположение расчетов, после чего передал координаты артиллеристам, которые точно поразили цель. Также была уничтожена вражеская БМП.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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