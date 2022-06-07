Уничтожение минометного расчета украинских националистов сняли с коптера

Военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов в понедельник, 6 июня, показал уникальные кадры с коптера, на которых российские военные уничтожают расчет минометов украинских националистов.

Отмечается, что огонь по боевикам ведется по данным, полученным от горловских разведчиков. На кадрах видно, что дрон сначала зафиксировал местоположение расчетов, после чего передал координаты артиллеристам, которые точно поразили цель. Также был уничтожен вражеский БМП.

Накануне Северьянов показал, как российские военные с помощью коптера уничтожают позиции украинских националистов на Авдеевском направлении.

Российские военные успешно применяют дроны и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) во время спецоперации по защите Донбасса. Ранее, 18 мая, Минобороны РФ сообщило об успешном уничтожении американской гаубицы M777 с помощью дрона-камикадзе «Куб».

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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