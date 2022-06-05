Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Корреспондент «Известий» показал уничтожение позиций украинских радикалов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов 5 июня показал, как российские военные с помощью коптера уничтожают позиции украинских националистов на Авдеевском направлении.

На кадрах видно, что коптер сначала зафиксировал местоположение перемещения украинских неонацистов, после чего их позиции были уничтожены с помощью артиллерийского удара.

Подводные ставни: как украинский флот заминировал Черное море
Чтобы расчистить акваторию, потребуются усилия нескольких государств, считают эксперты

Российские военные успешно применяют дроны и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) во время спецоперации по защите Донбасса. Так, 18 мая Минобороны РФ сообщило об успешном уничтожении американской гаубицы M777 с помощью дрона-камикадзе «Куб».

20 марта российское оборонное ведомство отчиталось об успешной ликвидации украинской бронетанковой техники с помощью БПЛА «Форпост». Для уничтожения противника были применены высокоточные ракеты.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022