Корреспондент «Известий» показал уничтожение позиций украинских радикалов

Военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов 5 июня показал, как российские военные с помощью коптера уничтожают позиции украинских националистов на Авдеевском направлении.

На кадрах видно, что коптер сначала зафиксировал местоположение перемещения украинских неонацистов, после чего их позиции были уничтожены с помощью артиллерийского удара.

Российские военные успешно применяют дроны и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) во время спецоперации по защите Донбасса. Так, 18 мая Минобороны РФ сообщило об успешном уничтожении американской гаубицы M777 с помощью дрона-камикадзе «Куб».

20 марта российское оборонное ведомство отчиталось об успешной ликвидации украинской бронетанковой техники с помощью БПЛА «Форпост». Для уничтожения противника были применены высокоточные ракеты.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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