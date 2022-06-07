МО РФ показало кадры работы артиллерийских установок 2С-19 «Мста-С»

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок 2С-19 «Мста-С» по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе спецоперации по защите населения Донбасса.

Как рассказали в военном ведомстве, расчеты беспилотных летательных аппаратов вскрыли сосредоточение бронетехники в районе лесополосы и приготовление танкистов ВСУ к проведению контратаки на ранее утерянные позиции.

Судя по кадрам, установки заехали на высокой скорости к одной из оборудованных огневых позиций в лесополосе. На наведение и заряжание расчетам понадобилось меньше минуты. Артиллеристы работали с высокоточным управляемым «Краснополем», пояснили в ведомстве.

До позиций противника осталось не больше 5 км.

«После получения координат целей и данных разведки батарея 152-мм самоходных орудий «Мста-С» нанесла удар высокоточными боеприпасами по скоплению танков противника. Каждый выстрел — попадание в цель», — говорится в сообщении пресс-службы МО.

Огнем артиллерийской батареи танки ВСУ были уничтожены, подготовка к атаке противника сорвана, заключили в министерстве.

Командир батареи САУ «Мста-С» Денис объяснил отличие точного снаряда от осколочно-фугасного.

«Высокоточный боеприпас, который применяли сначала на полигонах, здесь уже применили на практике. Применение по ярко выраженным целям, отдельно расположенным. Точное попадание с первого снаряда. Не надо никаких пристрелок. Каждый снаряд — попадание», — рассказал журналистам командир.

«Краснополь» — высокоточный боеприпас, позволяющий с высокой точностью поражать цели, в том числе малоразмерные. Стрельба из 152-мм самоходной гаубицы «Мста-С» может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций.

Накануне, 6 июня, военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов показал уникальные кадры с коптера, на которых российские военные уничтожают расчет минометов украинских националистов. На кадрах видно, что дрон сначала зафиксировал местоположение расчетов, после чего передал координаты артиллеристам, которые точно поразили цель. Также был уничтожен вражеский БМП.

В тот же день Минобороны России показало работу расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ в ходе спецоперации. ВС РФ работают над уничтожением украинских опорных пунктов и укрепленных районов.

Всего с начала проведения специальной военной операции, по данным Минобороны, уничтожено: 190 самолетов, 129 вертолетов, 1127 беспилотников, 330 зенитных ракетных комплексов, 3424 танка и других боевых бронированных машин, 473 установки РСЗО, 1795 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3446 единиц специальной военной автомобильной техники.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.