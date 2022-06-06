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Минобороны показало боевую работу «Градов» по уничтожению позиций ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны России показало 6 июня боевую работу расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ в ходе специальной военной операции.

Отмечается, что ВС РФ работают над уничтожением украинских опорных пунктов и укрепленных районов. А артиллерийские подразделения разрушают оборонительные сооружений, подавляют пункты управления и уничтожают огневые средства, вооружение и военную технику украинских националистов, используя тактику частых смен огневых позиций.

«Выполнялась работа РСЗО «Град», расчет справился отлично, цель поразили. Экипаж подготовленный, работают слаженно, делают всё быстро. Своим личным составом я доволен», — подчеркнул командир реактивного артиллерийского расчета Михаил.

Сообщается также, что разведка позиций противника и координат целей для стрельбы осуществляется с помощью беспилотников.

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Ранее в этот день средства ПВО РФ сбили украинский Миг-29 в районе Славянска Донецкой Народной Республики. В результате ударов артиллерии, также уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе Горловки, две установки реактивных систем залпового огня «Град» и более 300 националистов.

31 мая Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов «Град» в ночное время. После получения данных от средств артиллерийской разведки и расчетов беспилотного летательного аппарата батарея «Град» осуществляет выдвижение, занятие огневой позиции и нанесение удара по выявленным огневым позициям противника. Затем батарея покидает огневую позицию, перезаряжается и выдвигается на новую позицию для нанесения удара по вновь выявленным целям.

Всего с начала проведения специальной военной операции, по данным Минобороны, уничтожено: 190 самолетов, 129 вертолетов, 1127 беспилотников, 330 зенитных ракетных комплексов, 3424 танка и других боевых бронированных машин, 473 установки РСЗО, 1795 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3446 единиц специальной военной автомобильной техники.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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