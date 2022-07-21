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Самую дальнобойную в мире винтовку «Сумрак» применили в спецоперации

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Фото: РИА Новости/Андрей Станавов
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Созданную в России самую дальнобойную в мире винтовку СВЛК-14С «Сумрак» впервые применили в ходе спецоперации по защите Донбасса.

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По данным источника ТАСС в силовых структурах, винтовку использовали редко, поскольку местность не всегда подходила для ее нормальной работы на большие расстояния.

В частности, ее применяли снайперы под Харьковом и Киевом.

Отмечается, что достоинство «Сумрака» — сочетание мощных патронов, крупного калибра и высокой точности стрельбы на огромные расстояния.

При этом винтовка довольно тяжелая, а патроны для нее весьма дорогие.

Официального подтверждения использования этой винтовки в ходе спецоперации не поступало.

Ранее, 9 июля, сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине впервые использовали новейшее ружье радиоэлектронной борьбы ЛПД-801. Его применили против малоразмерных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей ЛДНР, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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