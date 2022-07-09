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Ружье ЛПД-801 впервые использовали против дронов ВСУ

Источник: ружье радиоэлектронной борьбы ЛПД-801 впервые использовали против дронов ВСУ
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Фото:t.me/milinfolive
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Новейшее ружье радиоэлектронной борьбы ЛПД-801впервые использовали в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Контрнаступление ВСУ в Запорожье остановили союзные войска. Онлайн спецоперации 8 июля

Уточняется, что его применили против малоразмерных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Малоразмерные дроны являются серьезной угрозой для российских военнослужащих и военных подразделений республик Донбасса, подчеркнул собеседник ТАСС. Однако, заметил он, такие средства борьбы, как ЛПД-801, способны достаточно эффективно противодействовать украинским беспилотникам.

Источник объяснил это тем фактом, что многие из них являются переделанными в бытовых условиях БЛА.

«Они изначально не были рассчитаны на использование в условиях серьезного радиоэлектронного противодействия», — отмечает он.

Ранее, 6 июля, сообщалось об еще одном первом применении нового оружия российской армии — электромагнитных комплексов «Ступор». Они нейтрализуют технику противника, заглушая сигнал между оператором и беспилотником.

Электромагнитный комплекс был создан Главным научно-исследовательским испытательным центром робототехники Минобороны РФ. Впервые модель «Ступор» была представлена на международном военно-техническом форуме «Армия-2017».

22 июня оборонное ведомство России показало боевую работу зенитного ракетного комплекса «Тор-М2». С его помощью солдаты ликвидировали беспилотник, который двигался в направлении позиций российских войск.

Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей ЛДНР, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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