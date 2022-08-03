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В Кремле оценили итоги визита Пелоси на Тайвань

Песков назвал визит Пелоси на Тайвань провокацией
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Фото: REUTERS/Taiwan Ministry of Foreign Affairs
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Недооценивать уровень напряженности, который спровоцировал визит спикера палаты представителя конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, нельзя. Такое мнение 3 августа высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это самая чистая провокация. Это никакая не линия, направленная на поддержку свободы и демократии. Это чистая провокация. Мы убеждены, что никакие внешнеполитические цели не должны и не могут достигаться такими провокационными шагами», — заявил он на брифинге.

Песков добавил, что Пекин осведомлен о том, что Москва поддерживает шаги китайских властей по укреплению суверенитета страны, однако в настоящее время дополнительных контактов президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпинем не планируется.

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Пелоси прибыла на остров накануне вечером. Ее визит стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. В период своего пребывания на острове, которое продлилось меньше 24 часов, Пелоси была принята вице-президентом Цаем Цичаном и лидерами политических партий острова, а также заявила, что Вашингтон в ближайшее время может подписать торговое соглашение с Тайванем.

3 августа американская делегация покинула Тайвань.

Пекин остро отреагировал на визит спикера палаты представителей конгресса США. Так, Китай решил приостановить торговые отношения с Тайванем, в частности, КНР остановила поставки природного песка на соседний остров и запретила продажу продуктов питания более 100 брендов Тайваня. Народно-освободительная армия Китая была приведена в состояние боевой готовности и анонсировала проведение военных учений в шести регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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