Аналитик назвала причины расширения Канадой санкций против России

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова прокомментировала во вторник, 2 августа, расширение властями Канады ограничений против России.

«Канада движется в векторе, заданном другими западными странами, «подбивает» формальную часть для соответствия иным санкционным спискам. Устраняются возможные санкционные «лакуны». Целеполагания тут особого нет, инерционное движение страны, находящейся в едином информационном и практическом антироссийском поле», — объяснила эксперт в беседе с RT.

Ранее в этот день Канада расширила антироссийские санкции, в список включены более 40 физических и 17 юридических лиц, сообщается на сайте kp.ru. В их число входят военные, якобы причастные к событиям в Буче и работе оборонного сектора РФ.

По словам министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, дополнительные санкции введены с целью «усилить давление на российскую военную машину», передает НСН.

14 июля Канада внесла дополнительные поправки в антироссийские ограничения, запрещающие предоставление производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности.

8 июля в санкционный список Канады были внесены патриарх Московский и всея Руси Кирилл и официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Реагируя на эту новость, дипломат отметила, что ее это не удивило.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что Россия не обсуждает с Канадой никакие аспекты санкций, они нелегитимны.

8 июня Канада ввела санкции в отношении нефти, газа и химической промышленности из России. Рестрикции включают запрет на оказание 28 услуг, важных для работы нефтяной, газовой и химической промышленности. Речь идет о технических, управленческих, бухгалтерских и рекламных услугах. 31 мая Оттава ввела санкции в отношении четырех российских компаний и 22 физических лиц.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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