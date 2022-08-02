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США вводят визовые ограничения против 893 официальных лиц РФ

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Фото: Global Look Press/Serg Glovny
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США вводят визовые ограничения в отношении 893 официальных лиц России, в том числе членов Совета Федерации и военных. Об этом 2 августа сообщил государственный секретарь Энтони Блинкен.

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Отмечается, что ограничения наложены в связи с их причастностью к специальной военной операции по защите Донбасса. Полный поименный список не называется.

Кроме того аналогичные санкции введены в отношении 31 иностранца, поддержавших присоединение Крыма к России.

Ранее в этот день США расширили черный список, добавив в него 13 россиян и 36 организаций из РФ.

29 июля США включили еще двоих россиян и четыре организаций из РФ в список санкций.

28 июня Вашингтон ввел визовые ограничения в отношении 500 российских военных и чиновников. Тогда же США вновь расширили санкционный список по России, включив туда еще 57 россиян и более 100 организаций.

22 июня руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что CША намерены продолжать давление на Россию до завершения спецоперации Москвы по защите мирного населения Донбасса.

Российская сторона в ответ на действия США 6 июня внесла в свой стоп-лист 61 гражданина Соединенных Штатов, среди которых крупные руководители и чиновники Госдепартамента.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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