США ввели санкции против двоих россиян и четырех организаций из РФ

США ввели новые санкции. Рестрикции касаются двоих россиян и четырех организаций из РФ, сообщается на сайте американского министерства финансов 29 июля.

Соединенные Штаты неоднократно расширяли санкционные списки, добавляя в них россиян. Так, 28 июня американская сторона ввела визовые ограничения в отношении более чем 500 российских военных, чиновников и расширила санкционный перечень, включив туда 57 граждан РФ. В него в том числе попали Тина Канделаки, гендиректор КамАЗа Сергей Когогин, экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков и другие. Кроме того, в список также добавили более 100 организаций.

В американском министерстве финансов 15 июня сообщили о беспокойстве из-за излишнего использования антироссийских санкций. Как тогда уточнил замминистра финансов Уолли Адейемо, за время с 24 февраля страна ввела тысячу рестрикций против российских структур и физических лиц.

При этом руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс 22 июня заявил, что Вашингтон намерен продолжать давление на Москву до завершения российской спецоперации по защите Донбасса.

Российская сторона в ответ на действия США 6 июня внесла 61 гражданина Соединенных Штатов в свой стоп-лист, в том числе крупных руководителей и чиновников Госдепартамента.

Санкции стран Запада усилились после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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