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Первый случай оспы обезьян выявили на Кипре

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Фото: Global Look Press/Eduardo Parra
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На Кипре выявили первый случай оспы обезьян. Об этом министерство здравоохранения страны сообщило во вторник, 2 августа.

В активной язве: как оспа обезьян приводит к сепсису и пневмонии 
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В ведомстве уточнили, что заболевший — 40-летний мужчина, у него были клинические симптомы обезьяньей оспы, передает RT.

«С первого момента были реализованы соответствующие протоколы. Мужчина госпитализирован в специально отведенное для этого помещение больницы Никосии для наблюдения и дальнейшей оценки его состояния», — говорится в заявлении.

Ранее в этот день сообщалось, что единственного в России пациента с оспой обезьян выписали из больницы Санкт-Петербурга, пишет «Москва 24». Мужчину выписали 22 июля. 20 июля у пациента прошел инкубационный период.

Новых случаев оспы обезьян в России на настоящий момент не выявлено, сообщается на сайте aif.ru.

Ранее 2 августа в Роспотребнадзоре рассказали, что при тяжелом течении оспы обезьян у заболевшего может развиться воспаление головного мозга (энцефалит), а при генерализации вторичной бактериальной инфекции может возникнуть сепсис.

Поскольку высыпания появляются и на слизистых, то могут развиваться инфекции ротовой полости, а также органов дыхания, в частности пневмония.

1 августа губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в штате режим чрезвычайной ситуации из-за распространения оспы обезьян, передает НСН. Это было сделано, чтобы способствовать мерам по вакцинации в штате, пишет «Ридус».

29 июля стало известно, что губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки оспы обезьян до 28 августа. Отмечалось, что на штат приходится каждый четвертый случай в США заражения оспой обезьян.

28 июля сообщалось, что в США за минувшие сутки выявили 1048 случаев заболевания оспой обезьян, а общее число пациентов с таким диагнозом составило 4639.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы — оспы человека.

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