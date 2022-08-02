Страны G7 допустили запрет на перевозку нефти из России
Страны Большой семерки (G7) изучают возможность введения полного запрета на транспортировку нефти из России, если ее цена не согласована «международными партнерами». Об этом 2 августа говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Великобритании.
«Мы по-прежнему привержены рассмотрению ряда подходов, включая варианты полного запрета всех услуг, позволяющих транспортировать российскую морскую нефть и нефтепродукты по всему миру», — уточняется в заявлении.
По мере снижения объемов российских энергоносителей на внутренних рынках стран G7 будет проводиться работа над решениями, «которые сократят доходы России от углеводородов». Также целями действий G7 названа стабильность на мировых энергорынках и снижение негативных экономических последствий для стран с низким и средним уровнем доходов.
Исключение будет сделано для российской нефти, закупаемой по цене, согласованной с международными партнерами, или ниже нее.
Заявление подписали министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, США, а также глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза.
28 глава минфина США Джанет Йеллен отметила, что введение потолка цен на нефть из России — это один из самых действенных инструментов против инфляции. 22 июля президент США Джо Байден рассказал о том, что с помощью введения потолка цен на нефть из России Белый дом хочет понизить стоимость топлива в стране.
20 июля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки, если в случае введения странами G7 потолка цен ее итоговая стоимость окажется ниже затрат на добычу.
21 июля ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что, если «большая семерка» установит потолок стоимости российского черного золота и поставки энергоносителя из РФ прекратятся, стоимость нефти может взлететь до $380 за баррель.
Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоносителей на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. В частности, шестой пакет санкций Евросоюза включает частичное эмбарго на нефть. Это обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост инфляции.
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