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Страны G7 допустили запрет на перевозку нефти из России

Страны G7: запрет российской нефти может быть введен, если цена не будет согласована
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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Страны Большой семерки (G7) изучают возможность введения полного запрета на транспортировку нефти из России, если ее цена не согласована «международными партнерами». Об этом 2 августа говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Великобритании.

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«Мы по-прежнему привержены рассмотрению ряда подходов, включая варианты полного запрета всех услуг, позволяющих транспортировать российскую морскую нефть и нефтепродукты по всему миру», — уточняется в заявлении.

По мере снижения объемов российских энергоносителей на внутренних рынках стран G7 будет проводиться работа над решениями, «которые сократят доходы России от углеводородов». Также целями действий G7 названа стабильность на мировых энергорынках и снижение негативных экономических последствий для стран с низким и средним уровнем доходов.

Исключение будет сделано для российской нефти, закупаемой по цене, согласованной с международными партнерами, или ниже нее.

Заявление подписали министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, США, а также глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза.

28 глава минфина США Джанет Йеллен отметила, что введение потолка цен на нефть из России — это один из самых действенных инструментов против инфляции. 22 июля президент США Джо Байден рассказал о том, что с помощью введения потолка цен на нефть из России Белый дом хочет понизить стоимость топлива в стране.

20 июля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки, если в случае введения странами G7 потолка цен ее итоговая стоимость окажется ниже затрат на добычу.

21 июля ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что, если «большая семерка» установит потолок стоимости российского черного золота и поставки энергоносителя из РФ прекратятся, стоимость нефти может взлететь до $380 за баррель.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоносителей на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. В частности, шестой пакет санкций Евросоюза включает частичное эмбарго на нефть. Это обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост инфляции.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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