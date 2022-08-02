Путин и Пашинян обсудили реализацию Карабахских соглашений

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили реализацию Карабахских соглашений. Об этом сообщили 2 августа в пресс-службе Кремля.

«Обсуждены отдельные практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин и Пашинян условились о продолжении контактов на различных уровнях.

17 июня президент Армении Ваагн Хачатурян поблагодарил Путина за усилия России по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе в конце 2020 года.

14 июня Пашинян заявил, что вопрос Нагорного Карабаха не связан с деятельностью национальных комиссий Армении и Азербайджана по делимитации и безопасности границ. Он перечислил основные направления диалога между странами и назвал РФ стратегическим партнером страны.

До этого, 22 мая, Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Евросовета (ЕС) Шарль Мишель договорились в Брюсселе о начале работы армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.