Реклама
Прямой эфир
Мир
Заксобрание Тайваня расстелило ковровую дорожку перед визитом Пелоси
Мир
Страны G7 допустили запрет на перевозку нефти из России
Экономика
ЦБ снизил официальные курсы доллара и евро на 3 августа
Общество
Благовещенск затопило из-за сильных ливней
Мир
В ДНР сообщили о зачистке 50% поселка Пески от украинских подразделений
Мир
Канада добавила в санкционный список более 40 россиян
Мир
Марин Ле Пен заявила о большем вреде антироссийских санкций для Европы
Мир
Зеленский сменил главного аналитика СБУ
Авто
«Мострансавто» утилизировало около 420 устаревших автобусов
Экономика
Россия и Мьянма готовят стратегию экономического сотрудничества
Мир
Молдавия сократит потребление газа зимой минимум на 15%
Политика
Госдума 11 августа проведет внеплановый совет

Путин и Пашинян обсудили реализацию Карабахских соглашений

0
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили реализацию Карабахских соглашений. Об этом сообщили 2 августа в пресс-службе Кремля.

Мир, но: как продвигается переговорный процесс между Баку и Ереваном
Владимир Путин обсудил с Николом Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

«Обсуждены отдельные практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин и Пашинян условились о продолжении контактов на различных уровнях.

17 июня президент Армении Ваагн Хачатурян поблагодарил Путина за усилия России по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе в конце 2020 года.

14 июня Пашинян заявил, что вопрос Нагорного Карабаха не связан с деятельностью национальных комиссий Армении и Азербайджана по делимитации и безопасности границ. Он перечислил основные направления диалога между странами и назвал РФ стратегическим партнером страны.

До этого, 22 мая, Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Евросовета (ЕС) Шарль Мишель договорились в Брюсселе о начале работы армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022