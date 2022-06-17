Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин назвал США великой державой
Экономика
В Минстрое заявили о возможном запуске льготной ипотеки на следующей неделе
Экономика
Специализирующийся на технике Apple магазин CStore может закрыться
Экономика
Глава ВТБ назвал доллар самым мощным оружием Запада
Мир
Скончался французский актер Жан-Луи Трентиньян
Политика
Путин заявил, что проблем по Крыму не было бы в случае нормальных отношений с Украиной
Экономика
Финляндия запретила физлицам ввозить топливо из России
Мир
Британский премьер Джонсон снова прибыл в Киев
Мир
Путин назвал бредом воровство Западом собственности у российского бизнеса
Политика
В Совфеде допустили превращение Зеленского в диктатора
Мир
Пушилин заявил об уничтожении шести обстреливавших Донецк позиций ВСУ
Сюжет:

Армения поблагодарила Россию за содействие в урегулировании ситуации в Карабахе

0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Армении Ваагн Хачатурян поблагодарил президента России Владимира Путина за усилия России по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе в конце 2020 года. Соответствующее заявление политик сделал 17 июня во время встречи с российским лидером на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Мир, но: как продвигается переговорный процесс между Баку и Ереваном
Владимир Путин обсудил с Николом Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

«Армянский народ ценит ваши усилия в решении нагорно-карабахского конфликта и признателен за предпринятые вами реальные шаги, которые привели к остановке войны», — приводит слова Хачатуряна «Российская газета».

На той же встрече Путин заявил о заинтересованности России в стабильной обстановке в Армении, а также поступательном движении республики. Он подчеркнул, что Москва намерена развивать партнерские отношения с Ереваном, который является его стратегическим союзником.

14 июня армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что вопрос Нагорного Карабаха не связан с деятельностью национальных комиссий Армении и Азербайджана по делимитации и безопасности границ. Он перечислил основные направления диалога между странами и назвал РФ стратегическим партнером страны.

22 мая Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Евросовета (ЕС) Шарль Мишель договорились в Брюсселе о начале работы армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022