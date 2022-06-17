Армения поблагодарила Россию за содействие в урегулировании ситуации в Карабахе

Президент Армении Ваагн Хачатурян поблагодарил президента России Владимира Путина за усилия России по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе в конце 2020 года. Соответствующее заявление политик сделал 17 июня во время встречи с российским лидером на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Армянский народ ценит ваши усилия в решении нагорно-карабахского конфликта и признателен за предпринятые вами реальные шаги, которые привели к остановке войны», — приводит слова Хачатуряна «Российская газета».

На той же встрече Путин заявил о заинтересованности России в стабильной обстановке в Армении, а также поступательном движении республики. Он подчеркнул, что Москва намерена развивать партнерские отношения с Ереваном, который является его стратегическим союзником.

14 июня армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что вопрос Нагорного Карабаха не связан с деятельностью национальных комиссий Армении и Азербайджана по делимитации и безопасности границ. Он перечислил основные направления диалога между странами и назвал РФ стратегическим партнером страны.

22 мая Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Евросовета (ЕС) Шарль Мишель договорились в Брюсселе о начале работы армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.