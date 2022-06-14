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Пашинян перечислил направления диалога Армении с Азербайджаном

Пашинян отметил, что вопрос Нагорного Карабаха не связан с делимитацией армяно-азербайджанской границы
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Фото: TACC/Пресс-служба МИД РФ
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Вопрос Нагорного Карабаха не связан с деятельностью национальных комиссий Армении и Азербайджана по делимитации и безопасности границ, заявил во вторник, 14 июня, армянский премьер-министр Никол Пашинян телеканалу Al Jazeera.

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«Отмечу, что вопрос Нагорного Карабаха никак не связан с комиссией по делимитации, потому что, как я уже сказал, у нас есть разные форматы общения с Азербайджаном и один из них касается вопроса делимитации», — приводит его слова ТАСС.

Пашинян добавил, что второе направление армяно-азербайджанского диалога касается нормализации отношений между Ереваном и Баку. Третье — затрагивает вопросы разблокировки региональных транспортных и экономических коммуникаций.

«Но, конечно, самым главным для мира в регионе является вопрос Нагорного Карабаха», — подчеркнул он.

Глава армянского правительства отметил роль России в диалоге между странами, назвав ее «стратегическим партнером и союзником Армении», который имеет «очень близкие отношения с Азербайджаном». По словам Пашиняна, Ереван видит роль России «как гаранта по выполнению трехстороннего заявления».

Премьер-министр Армении упомянул подписанное 9 ноября 2020 года трехстороннее соглашение по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе.

22 мая Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Евросовета (ЕС) Шарль Мишель договорились в Брюсселе о начале работы армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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