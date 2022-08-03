Улитка на газоне: чем опасны гигантские слизни, наводнившие Москву

Москвичи и жители области стали всё чаще замечать в парках, на огородах и даже в центре города огромных рыжих слизней. Случайно завезенные из Европы, эти моллюски отличаются прожорливостью, активно плодятся и угрожают урожаю овощей и фруктов, рассказали «Известиям» специалисты Мосприроды. Для человека они также представляют опасность — из-за своей всеядности слизни могут переносить паразитов, вирусы и бактерии, вызывающие в том числе менингит. Как защититься от новой напасти и почему с этими родственниками улиток ни в коем случае нельзя ставить кулинарные эксперименты — выяснили «Известия».

Прожорливые гости

В Москве и Подмосковье появилось большое количество испанских слизней. По соцсетям распространяются фотографии огромных рыже-коричневых моллюсков величиной с человеческую ладонь. В основном их видят в парках, но иногда и в центре города — недалеко от мест, где торгуют овощами и фруктами.

Корреспондент «Известий» видел слизней в Бирюлевском дендропарке на юге Москвы, неподалеку от популярной зоны отдыха «Царицыно». Десятки особей буквально оккупировали тропинки, попадая под ноги невнимательных пешеходов и колеса велосипедов.

Испанские слизни — это случайно возникшая популяция, привнесенная на территорию Москвы, рассказали «Известиям» специалисты Мосприроды. Завезли их, предположительно, с партиями фруктов и овощей из Европы. Часть слизней могла попасть в природу из домашних террариумов.

Родина этих моллюсков — Пиренеи , однако с годами они освоили Центральную и часть Северной Европы. Слизни быстро распространяются благодаря гермафродитизму и отсутствию естественных врагов — ни птицы, ни ежи, ни другие животные их не едят из-за того, что их слизь обладает раздражающим действием, рассказал «Известиям» биолог Михаил Воробьев.

Улитка на газоне Фото: Агентство городских новостей «Москва»

По сути, единственное препятствие на пути распространения теплолюбивых слизней — погода. В холода их кладки промерзают, и будущее потомство погибает. Поэтому после морозных зим популяция моллюсков в Москве естественным образом сокращается. Однако если устойчивые и сильные холода обходят регион стороной, это ведет к всплеску численности брюхоногих.

Основную угрозу моллюски несут дачникам, поскольку питаются овощами и фруктами, подчеркнули в Мосприроде.

— Испанские слизни отличаются прожорливостью, поэтому могут доставить неудобства садоводам и огородникам. При этом моллюски избегают употребления в пищу диких, неокультуренных растений, содержащих фитонциды, горечи и другие вещества, которыми растения защищают себя, следовательно, для природных территорий столицы слизни не представляют угрозы, — констатировали в Мосприроде.

Не кусаются, но опасны

Испанские слизни не ядовиты и не кусаются. Но они всеядны, пожирает всё, что не ядовито. Именно эта особенность моллюсков и представляет угрозу для человека.

— Они ползают по разной падали, поэтому могут за счет липкости своего тела быть механическими переносчиками различных бактерий, вирусов, яиц и различных паразитов , — рассказал «Известиям» научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Улитка на газоне Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В США у жителей Флориды недавно была зафиксирована вспышка менингита, вызванного гельминтами — червями-паразитами, промежуточным хозяином которых являются слизни и улитки, отметила врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Елизавета Темник.

Город Порт-Ричи в той же Флориде в начале июля этого года даже посадили на двухлетний карантин из-за появившихся там гигантских африканских улиток — переносчиков гельминтов. Правда, этот карантин полегче коронавирусного — жителям запретили лишь вывозить из города землю, растения, любые отходы и стройматериалы.

— Испанские слизни, которые сейчас, как и в прошлые года, встречаются на территории России, могут выступать промежуточным хозяином того же гельминта, что и в США, — считает она. — Заражение может произойти из-за недостаточно хорошо промытых овощей, фруктов и ягод, которые соприкасались с вредителем.

Меры предосторожности просты, отметила инфекционист, — более тщательно мыть фрукты и овощи с грядок, а также особое внимание стоит уделять зелени, например листьям салата. Если же взяли слизня в руки, надо тщательно помыть и их.

— У кожи на руках, может, не будет раздражения, а вот если вы слизня взяли, а потом почесали глаз или после этого взяли какой-то продукт и это попало в рот — можете в полной мере оценить раздражающее действие слизи , — подчеркнул и Михаил Воробьев.

Еще одна опасность — в том, что эти моллюски в личиночной стадии могут находиться в питьевой воде, рассказала «Известиям» врач высшей категории, паразитолог, кандидат биологических наук Елена Чернышева.

Улитка на газоне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Это относится не только к испанским, а к слизням в целом. Воду нужно обязательно кипятить, а слизь не трогать, чтобы не получить раздражения, — сказала она.

Сильнодействующие биологические вещества содержатся и в улитках, которые являются одним из примеров жизненной формы слизня, продолжила врач. Эти моллюски далеко не безобидны. Найденных в дикой природе улиток ни в коем случае нельзя употреблять в пищу, особенно в необработанном виде.

Так, в Австралии юноша из Сиднея впал в кому, оказался парализован и через восемь лет скончался от повреждений, которые паразиты нанесли мозгу.