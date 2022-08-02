ВКС России уничтожили до 250 иностранных наемников под Николаевом

Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточным оружием уничтожили до 250 наемников в районе украинского города Николаев. Это следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной 2 августа.

Удар был нанесен по пункту временной дислокации «иностранного легиона».

«Уничтожено до 250 наёмников и более 20 единиц военной техники», — уточнили в ведомстве.

1 августа директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин заявил, что возвращающиеся с Украины иностранные боевики угрожают своим же странам. МИД обсуждает этот вопрос в международных контактах, отметил дипломат.

Также он обратил внимание, что отдельные страны — члены НАТО оказывают негласную поддержку вербовке иностранных граждан со стороны Киева для их участия в боевых действиях в Донбассе. Подобная практика противоречит положениям международного права

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