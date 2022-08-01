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МИД РФ отметил опасность возвращения на родину воевавших на Украине боевиков

Глава департамента МИДа Тарабрин заявил об угрозе от возвращающихся с Украины наемников
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Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
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Возвращающиеся с Украины иностранные боевики угрожают своим же странам. Об этом 1 августа заявил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.

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«Иностранные боевики, получившие военный опыт на Украине, если они не погибнут, в конечном итоге вернутся в страны своего исхода и будут представлять намного большую угрозу безопасности», — цитирует его «РИА Новости».

По мнению дипломата, ситуация беспокоит Москву. МИД обсуждает этот вопрос в международных контактах.

«Настаиваем на недопустимости подобной практики и будем твердо делать это и дальше», — подчеркнул Тарабрин.

Также он обратил внимание, что отдельные страны — члены Североатлантического альянса (НАТО) оказывают негласную поддержку вербовке иностранных граждан со стороны Киева для их участия в боевых действиях в Донбассе. Подобная практика противоречит положениям международного права, в том числе венской Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, заключил Тарабрин.

12 июля российское военное ведомство сообщило, что с 24 февраля на Украину прибыли 7107 иностранных боевиков. 2347 затем были уничтожены, а еще 2019 решили вернуться по домам. За последний месяц на территории Украины был убит 391 иностранный наемник.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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